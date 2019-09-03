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Рыбачка поймала загадочное существо с тонкими оранжевыми щупальцами 

Lenta.ru 11 часов назад
Рыбачка поймала странное существо с щупальцами
Фото: mirror.co.uk
На видео с животным обратило внимание издание The Mirror.
На кадрах, снятых Сарой Вассер-Альфорд (Sarah Vasser-Alford) у побережья острова Принца Уэльского, видно небольшое существо, которое медленно двигает щупальцами. Американка крутит существо в руках и демонстрирует его со всех сторон.
За несколько дней ролик посмотрели больше 1,2 миллиона раз. Зрители сравнили морское существо с чудовищами из фильмов ужасов. Один из пользователей предположил, что женщина поймала «живой коралл».
В итоге животное идентифицировали как змеехвостку или офиура — представителя класса донных морских животных из типа иглокожих. Их тело состоит из плоского центрального диска и отходящих от него пяти (редко 10) гибких длинных лучей, называемых также «руками». С их помощью змеехвостки передвигаются по дну.
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