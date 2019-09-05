Супруги стали грабить дома после выигрыша в лотерею

В США по подозрении в серии краж арестовали пару, выигравшую в лотерее крупную сумму.

Так, в штате Мичиган задержали Стефани Харвелл и ее мужа Митчелла Арнсвальда. Следствие считает, что супруги более десяти раз взломали и обокрали домав округе Бей и соседних округах. Причем кражи всегда происходили днем, когда хозяев не было дома.

Пару отследили по внедорожнику, который заметили свидетели, а полиция нашла у них инструменты для взлома и украденные вещи.

Интересно, что три года назад Стефани выиграла в лотерею 500 тысяч долларов. Тогда женщина рассказывала СМИ, что победа ей очень помогла, потому как раньше ей не хватало на жизнь небольшой зарплаты. Удача улыбнулась девушке, когда ее решили выселить из дома.

Выигрыш она обещала потратить на приобретение жилья и автомобиля, отложив еще и на колледж для своих дочерей.