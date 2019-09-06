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Ученые объяснили феномен Лох-Несского чудовища 

Рамблер 1 час назад
Ученые объяснили феномен Лох-Несского чудовища
Фото: depositphotos.com
Исследователи из разных стран, которые потратили больше года на изучение образцов ДНК в шотландском озере Лох-Несс, сообщили, что в водоеме могут обитать гигантские угри.
Напомним, ранее экспедиция профессора из Новой Зеландии Отаго Нилла Джемелла не смогла подтвердить существование легендарного чудовища Несси. Для анализа ученые собрали 250 проб воды из разных участков озера и на разной глубине, а затем провели сравнение образцов с базой данных всех известных биологических видов.
Оказалось, что в Лох-Нессе обитает огромное количество угрей. Длина некоторых из них достигает 1,8 метра. Это объяснение также совпадает с теориями, выдвинутыми в 30-х годах прошлого столетия.
Безумный мир
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