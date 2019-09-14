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Из дворца, где родился Черчилль, украли золотой унитаз 

Вести.Ru + ещё 13 1 час назад
Из дворца Черчилля украли золотой унитаз
Фото: Вести.Ru
Унитаз сделан из 18-каратного золота, его стоимость составляет около миллиона фунтов стерлингов. Сантехника выполняла функцию арт-объекта — присутствовала во дворце в качестве инсталляции на художественной выставке, при этом унитазом можно было воспользоваться.
Золотой унитаз украли рано утром в субботу, и, поскольку он был подключен к канализации, кража принесла не только денежный ущерб, но и привела к затоплению, передает РИА Новости.
Уже задержан один подозреваемый, но произведение искусства пока не найдено. Из-за инцидента дворец закрыли как минимум до конца рабочего дня.
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