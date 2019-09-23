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Что известно о Лох-несском чудовище 

Рамблер 5 часов назад
Смотрите видео и узнайте любопытные факты о Лох-несском чудовище, персонаже шотландских легенд, фотографии которого неоднократно всплывали в прессе. Многие думают, что миф о чудовище — порождение двадцатого века, однако упоминания о странном существе, живущем в озере Лох-Несс, были ещё в шестом веке нашей эры. Однако веками это была лишь легенда, но в тридцатые годы прошлого столетия она пережила второе рождение. С того момента десятки тысяч туристов едут в Шотландию в надежде познакомиться с Нэсси. Что же на самом деле представляет собой этот феномен?
Безумный мир , Видео
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