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Истории

«Человек-ракета» побил новый рекорд скорости 

Рамблер 3 часа назад
В 2017 году экстремал смог разогнаться до 51 км/час и попал в Книгу рекордов Гиннеса, а сейчас он улучшил результат. Об этом пишет издание Daily Mail.
Британского изобретателя Ричарда Браунинга нередко называют "человеком-ракетой" или "железным человеком", за сходство реактивного костюма с нарядом популярного супергероя из комиксов и фильмов.
Накануне Ричард Браунинг пролетел над проливом Ла-Манш 500 метров, на этот раз он смог разогнаться до 136 км/ч, улучшив тем самым свой же результат более чем в два раза. За полетом наблюдал главный редактор Книги рекордов Гиннесса Крейг Глендей, который зафиксировал новое достижение.
Новый костюм изобретателя оснащен пятью турбинами мощностью в пять тысяч лошадиных сил, взлет происходит в положении стоя, а скоростью и полетом можно управлять с помощью рук. Ричард Браунинг планирует наладить производство реактивных костюмов и устроить гонки.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Безумный мир , Видео , Ричард Браунинг
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