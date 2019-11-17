Почему нельзя засыпать первым: реальные фото

Дружба в молодости может проявляться совсем не так как хотелось бы. Вот например, заснули вы на вечеринке в неудобной позе, и думаете, что ваши друзья накроют вас одеялом. А они вместо этого всунули перья лука вам в нос и делают смешные фото. Собственно, наша подборка как раз об этом.

Первое и основное правило молодёжной вечеринки: не заснуть первым. Иначе появляются все шансы проснуться с ног до головы испачканным кетчупом, и это в лучшем случае. Мы собрали для вас подборку смешных издевательств друзей над своими спящими приятелями. Наслаждайтесь.

Хорошего вам настроения, и не засыпайте первыми на вечеринке!