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Российский художник рисует картины голыми женщинами 

Рамблер 4 часа назад
Российский художник рисует картины голыми женщинами
Фото: Павел Платов/«Вечерняя Казань»
51-летний художник из Казани Альберт Закиров поражает и эпатирует людей своим творчеством. Для создания своих картин он использует необычный инструмент — молодых голых женщин.
Свою самую масштабную работу он выполнил для одного из отелей в Казани. Для ее выполнения потребовалось около двух недель. В этом ему помогла поэтесса Алина Азовская. Сама девушка говорит, что ей нравятся, когда ее гладят, а самые неизгладимые впечатления остаются после того, как ее телом рисуют на холсте.
Сам художник ничуть не смущается своей техники нанесения. Такой способ нанесения краски он называет уникальным. С ним он работает довольно давно, чем эпатирует общественность. Одни уверены, что такое действо противозаконно, а других это только забавляет и доставляет им положительные эмоции. Закиров сам говорит, что постоянно сталкивается с критикой из-за того, что в нашей стране в принципе осуждают обнаженное тело. Однако у его творчества есть и поклонники, ради которых он продолжает работать.
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Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Безумный мир
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