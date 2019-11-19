Российский художник рисует картины голыми женщинами

51-летний художник из Казани Альберт Закиров поражает и эпатирует людей своим творчеством. Для создания своих картин он использует необычный инструмент — молодых голых женщин.

Свою самую масштабную работу он выполнил для одного из отелей в Казани. Для ее выполнения потребовалось около двух недель. В этом ему помогла поэтесса Алина Азовская. Сама девушка говорит, что ей нравятся, когда ее гладят, а самые неизгладимые впечатления остаются после того, как ее телом рисуют на холсте.

Сам художник ничуть не смущается своей техники нанесения. Такой способ нанесения краски он называет уникальным. С ним он работает довольно давно, чем эпатирует общественность. Одни уверены, что такое действо противозаконно, а других это только забавляет и доставляет им положительные эмоции. Закиров сам говорит, что постоянно сталкивается с критикой из-за того, что в нашей стране в принципе осуждают обнаженное тело. Однако у его творчества есть и поклонники, ради которых он продолжает работать.