Чиновник вручил велосипед ребенку с инвалидностью

Глава одного из районов Башкирии Фанис Аминев подарил ребенку с инвалидностью велосипед. Подарок был вручен с формулировкой "самому активному посетителю".

Мать мальчика Ольга рассказала, что случившееся ее поразило:

«Мы были в шоке. И сын тоже. Он же не ходит, а тут велосипед».

Инцидент привлек внимание уфимца Ивана Апаева, который опубликовал в соцсетях фотографии Аминева рядом с мальчиком и дополнил их следующим текстом:

"8 ноября в физкультурном клубе «Надежда есть» общества инвалидов Фанис Аминев самому активному члену клуба вручил велосипед. Может быть, все и не так плохо, скажете вы, но приглянитесь: на фотографиях видно, что ребенку-инвалиду помогает стоять человек, поддерживая его. Как ребенок должен кататься на этом велосипеде?".

Уфимец заявил, что жест чиновника является "издевательством над ребенком" и обратился за поддержкой к главе Башкирии Радию Хабирову.