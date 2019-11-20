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Чиновник вручил велосипед ребенку с инвалидностью 

Рамблер 2 часа назад
Чиновник вручил велосипед ребенку с инвалидностью
Фото: администрация Баймакского района / Vk.com
Глава одного из районов Башкирии Фанис Аминев подарил ребенку с инвалидностью велосипед. Подарок был вручен с формулировкой "самому активному посетителю".
Мать мальчика Ольга рассказала, что случившееся ее поразило:
«Мы были в шоке. И сын тоже. Он же не ходит, а тут велосипед».
Инцидент привлек внимание уфимца Ивана Апаева, который опубликовал в соцсетях фотографии Аминева рядом с мальчиком и дополнил их следующим текстом:
"8 ноября в физкультурном клубе «Надежда есть» общества инвалидов Фанис Аминев самому активному члену клуба вручил велосипед. Может быть, все и не так плохо, скажете вы, но приглянитесь: на фотографиях видно, что ребенку-инвалиду помогает стоять человек, поддерживая его. Как ребенок должен кататься на этом велосипеде?".
Уфимец заявил, что жест чиновника является "издевательством над ребенком" и обратился за поддержкой к главе Башкирии Радию Хабирову.
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Редактор:  Ангелина Ордовская