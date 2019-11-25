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Как отмечали Новый год в 90-х: 10 смешных фотографий с праздничного застолья 

SM News 5 часов назад
Даже затяжной экономический кризис 90-х не мешал постсоветскому пространству отмечать долгожданный Новый год. Праздник, как правило, справляли дома в кругу близких людей, часто семьи ходили в гости друг к другу, так было дешевле и веселей. Новогодний стол традиционно украшали оливье, селедкой "под шубой", нарезкой и домашними соленьями. Обязательным атрибутом праздника считался просмотр "Голубого огонька" и советских рождественских комедий. Редакция вспомнила как это было и подготовила для вас подборку новогодних архивных фотографий.
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Теги:
Безумный мир , Фото
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