Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Буддийские монахи получают важные сведения от НЛО
Буддийские монахи получают важные сведения от НЛО
Безумный мир
Вещи, которые отпугивают удачу
Вещи, которые отпугивают удачу
Вещи
Как отмечали Новый год в 1990-х: 10 фото из жизни
Как отмечали Новый год в 1990-х: 10 фото из жизни
Безумный мир
Откуда взялось название "блошиный рынок"
Откуда взялось название "блошиный рынок"
Истории

Реакция отца на откровенные фото дочери поразила Сеть 

Рамблер 3 часа назад
Реакция отца на голые фото дочери поразила Сеть
Фото: depositphotos.com
19-летняя американка Тара Рейли опубликовала в своем Instagram откровенное фото, на котором она прикрывает грудь руками и заявила, что больше не стесняется показывать подобные фото.
@taaarrrraa/Twitter
Один из родственников девушки увидел фото и решил пожаловаться ее отцу. В ответ мужчина показал "косплей" на собственную дочь, вместо того, чтобы поругать ее.
@taaarrrraa/Twitter
"Даже не знаю, где она этому научилась!", — подписал мужчина свое фото.
Тара была настолько горда юмором своего отца, что опубликовала его фото в Twitter. Пост заработал бешеную популярность, набрав около 278 тысяч лайков и 50 тысяч репостов.
Ранее "Рамблер" сообщал, как пользователей Сети удивило простое фото дикой природы.
Видео дня. Смешные замечания в школьных дневниках
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Буддийские монахи получают важные сведения от НЛО
Буддийские монахи получают важные сведения от НЛО
Вещи, которые отпугивают удачу
Вещи, которые отпугивают удачу 2
Как отмечали Новый год в 1990-х: 10 фото из жизни
Как отмечали Новый год в 1990-х: 10 фото из жизни 15
Откуда взялось название «блошиный рынок»
Откуда взялось название «блошиный рынок»
Как жила последняя воровка в законе
Как жила последняя воровка в законе 6
Видео
Зачем в России легализовали проституцию
02:44
Зачем в России легализовали проституцию
Истории
Выжила после падения без парашюта с высоты 10 км
05:08
Выжила после падения без парашюта с высоты 10 км
Истории
Смешные замечания в школьных дневниках
03:41
Смешные замечания в школьных дневниках
Истории
Астероид приблизился к Земле всего на 140 000 км
01:20
Астероид приблизился к Земле всего на 140 000 км
Безумный мир
Насколько вы уникальны — редкие особенности тела
05:21
Насколько вы уникальны — редкие особенности тела
Люди
Артефакт, обескураживший ученых
10:41
Артефакт, обескураживший ученых
Истории Вещи
Пес едва не разрыдался, увидев умершую подругу
00:49
Пес едва не разрыдался, увидев умершую подругу
Безумный мир
Гимнастка выжила, рухнув из-под купола цирка
00:28
Гимнастка выжила, рухнув из-под купола цирка
Люди Места
Самые несчастные провинившиеся собаки
05:52
Самые несчастные провинившиеся собаки
Истории
Пожарные навестили слепого мальчика, звонившего в МЧС от одиночества
04:31
Пожарные навестили слепого мальчика, звонившего в МЧС от одиночества
Люди
Больше видео