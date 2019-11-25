Реакция отца на голые фото дочери поразила Сеть

Реакция отца на откровенные фото дочери поразила Сеть

19-летняя американка Тара Рейли опубликовала в своем Instagram откровенное фото, на котором она прикрывает грудь руками и заявила, что больше не стесняется показывать подобные фото.

@taaarrrraa/Twitter

Один из родственников девушки увидел фото и решил пожаловаться ее отцу. В ответ мужчина показал "косплей" на собственную дочь, вместо того, чтобы поругать ее.

@taaarrrraa/Twitter

"Даже не знаю, где она этому научилась!", — подписал мужчина свое фото.

Тара была настолько горда юмором своего отца, что опубликовала его фото в Twitter. Пост заработал бешеную популярность, набрав около 278 тысяч лайков и 50 тысяч репостов.