Прихожан смутил скабрезный витраж в церкви

Церковь — это место для молитвы и уединения, однако и там не всегда получается отвлечься от повседневной суеты. Особенно, если художники, украшавшие храм, сделали явно что-то не так. О необычном казусе — в сообщении «Рамблера».
Женщина по имени Роуз поделилась со своими подписчиками странным снимком. Она опубликовала в Twitter фотографию церковного витража. Он изображал оплакивание Иисуса Христа Девой Марией. Картина явно создана под впечатлением от знаменитой скульптуры Микеланджело, где Мария держит на коленях своего сына после распятия.
@Rosievix
Но Роуз удивила одна деталь, о чем она и написала в аакаунте.
«Что именно … держит Мария?»
Неудачное цветовое решение превратило каноническую сцену в неприличную, на что сразу же отреагировали другие пользователи Сети.
«Второе пришествие?»
«О, дорогой. Несчастный. Божественная колбаса».
Дело в том, что художник решил сделать внутреннюю сторону бедра более темной, однако в итоге изображение стало слишком подробным, а жест Марии — непристойным.
Пост Роуз стал вирусным, собрал две тысячи лайков и быстро распространился по Сети.