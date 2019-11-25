Прихожан смутил скабрезный витраж в церкви

Нескромное изображение Христа нашли пользователи Сети

Церковь — это место для молитвы и уединения, однако и там не всегда получается отвлечься от повседневной суеты. Особенно, если художники, украшавшие храм, сделали явно что-то не так. О необычном казусе — в сообщении «Рамблера».

Женщина по имени Роуз поделилась со своими подписчиками странным снимком. Она опубликовала в Twitter фотографию церковного витража. Он изображал оплакивание Иисуса Христа Девой Марией. Картина явно создана под впечатлением от знаменитой скульптуры Микеланджело, где Мария держит на коленях своего сына после распятия.

@Rosievix

Но Роуз удивила одна деталь, о чем она и написала в аакаунте.

«Что именно … держит Мария?»

Неудачное цветовое решение превратило каноническую сцену в неприличную, на что сразу же отреагировали другие пользователи Сети.

«Второе пришествие?»

«О, дорогой. Несчастный. Божественная колбаса».

Дело в том, что художник решил сделать внутреннюю сторону бедра более темной, однако в итоге изображение стало слишком подробным, а жест Марии — непристойным.

Пост Роуз стал вирусным, собрал две тысячи лайков и быстро распространился по Сети.