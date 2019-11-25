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Буддийские монахи получают важные сведения от НЛО 

SM News 32 минуты назад
Буддийские монахи получают важные сведения от НЛО
Фото: SM News
Многие люди верят в существование инопланетных цивилизаций. Есть даже разные каналы, которые сообщают нам о контактах людей с пришельцами. Одним из последних таких общений с инопланетянами зафиксировали буддийские монахи.
В Тайланде существует храм на горе Кхао Кала. Большинство прихожан уверенно заявляют, что они регулярно ведут связь с космическими народами.
Храм был построен более 20 лет назад. Каждый год число прихожан активно возрастает. Существует даже легенда, что 22 года назад один монах молился около статуи Будды, когда с ним вступили в контакт представители внеземной цивилизации. С тех самых пор многие молящиеся периодически заявляют, что тоже общались с инопланетянами.
Наиболее актуальные темы, которые успели обсудить тайцы с пришельцами — это скорое начало Третьей мировой войны и ухудшение состояния климата на Земле.
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Теги:
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