Оптическая иллюзия с девочкой позабавила Сеть

Оптическая иллюзия с тонконогой девочкой позабавила Сеть

В Сети всегда популярны разного рода оптические иллюзии. Пользователи с удовольствием делятся новыми фотографиями и картинками, на которых изображено что-то необычное, забавное или необъяснимое. Да и старые иллюзии не теряют актуальности. На днях в Сети появилась необычная фотография, о ней рассказывает «Рамблер».

Пользователей Сети позабавила оптическая иллюзия с маленькой девочкой. Эта фотография должна была получиться совершенно обычной, но вышло так, как вышло.

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На снимке изображена симпатичная девочка, ножки которой выглядят настолько тоненькими, что, кажется, могут запросто переломиться. Сначала ужасает мысль: «Что же случилось с ребенком?», но потом понимаешь, что с девочкой совершенно все в порядке. А вот глаза нас обманывают. Догадались, что не так на этом фото?

Все просто — девочка всего лишь держит в руках прозрачный пакет, наполненный попкорном, который успешно «мимикрировал» под сухую траву под ногами ребенка. Теперь видите?

Кстати, «развидеть» это потом уже практически невозможно. И уже задаешься другим вопросом: «Как можно было сразу этого не заметить?».