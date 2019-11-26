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Оптическая иллюзия с тонконогой девочкой позабавила Сеть 

Рамблер 2 часа назад
Оптическая иллюзия с девочкой позабавила Сеть
Фото: Facebook
В Сети всегда популярны разного рода оптические иллюзии. Пользователи с удовольствием делятся новыми фотографиями и картинками, на которых изображено что-то необычное, забавное или необъяснимое. Да и старые иллюзии не теряют актуальности. На днях в Сети появилась необычная фотография, о ней рассказывает «Рамблер».
Пользователей Сети позабавила оптическая иллюзия с маленькой девочкой. Эта фотография должна была получиться совершенно обычной, но вышло так, как вышло.
Facebook
На снимке изображена симпатичная девочка, ножки которой выглядят настолько тоненькими, что, кажется, могут запросто переломиться. Сначала ужасает мысль: «Что же случилось с ребенком?», но потом понимаешь, что с девочкой совершенно все в порядке. А вот глаза нас обманывают. Догадались, что не так на этом фото?
Все просто — девочка всего лишь держит в руках прозрачный пакет, наполненный попкорном, который успешно «мимикрировал» под сухую траву под ногами ребенка. Теперь видите?
Кстати, «развидеть» это потом уже практически невозможно. И уже задаешься другим вопросом: «Как можно было сразу этого не заметить?».
Видео дня. Смешные замечания в школьных дневниках
Комментарии9 
Редактор:  Александра Нечаева
Теги:
Безумный мир
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