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«Чужая женщина» на экране видеоняни ввела в ступор многодетную мать 

Рамблер 1 час назад
«Призрак» на экране ввел женщину в ступор
Фото: Leila Livingston в Facebook
34-летняя американка Лейла Ливингстон испугалась "чужую женщину", которую увидела на экране своего планшета, работавшего в режиме видеоняни.
В момент, когда Лейла переодевалась в своей спальне и бросила взгляд на монитор, она увидела, что на диване рядом с ее детьми, которые находятся в другой комнате, сидит женщина. Ливингстон бросилась к детям, но на диване было пусто.
Тогда она приняла незнакомую женщину за призрак и уже было собралась звонить матери. Но когда потянулась за телефоном, заметила, что планшет из режима видеоняни переключился в режим проигрывания последнего записанного видео. А сидящей на диване незнакомкой оказалась сама Лейла.
Ранее "Рамблер" писал, что открывшую входную дверь женщину снесло ураганным ветром.
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Редактор:  Стелла Шмель
Теги:
Безумный мир
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