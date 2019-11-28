«Призрак» на экране ввел женщину в ступор

«Чужая женщина» на экране видеоняни ввела в ступор многодетную мать

34-летняя американка Лейла Ливингстон испугалась "чужую женщину", которую увидела на экране своего планшета, работавшего в режиме видеоняни.

В момент, когда Лейла переодевалась в своей спальне и бросила взгляд на монитор, она увидела, что на диване рядом с ее детьми, которые находятся в другой комнате, сидит женщина. Ливингстон бросилась к детям, но на диване было пусто.

Тогда она приняла незнакомую женщину за призрак и уже было собралась звонить матери. Но когда потянулась за телефоном, заметила, что планшет из режима видеоняни переключился в режим проигрывания последнего записанного видео. А сидящей на диване незнакомкой оказалась сама Лейла.