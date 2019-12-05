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Безумные дачные будни: 6 соток с фантазией 

Рамблер 5 часов назад
Как говорят, готовь сани летом. А с наступлением зимы, надевая на себя сто одежек, чтобы хорошенько утеплиться, все чаще и чаще начинаешь вспоминать о теплом лете. И уже не кажутся такими изнуряющими жаркие дни, когда ждешь вечера, чтобы насладиться прохладой, не пугают даже комары и мошкара, жужжащие в воздухе. Вспоминаешь об отдыхе.
Для кого-то идеальный отдых — расслабленное времяпрепровождение на каком-нибудь морском побережье, кто-то жить не может без походов и ночевок в палатках, а кому-то по вкусу проводить время на приусадебном участке, выращивая невероятных размеров помидоры и огурцы.
Счастливые обладатели "фазенд", разумеется, находят время не только на дела насущные, но и на полноценный отдых. А еще дачники, как правило, — народ весьма веселый и обладающий богатой фантазией. Порой настолько богатой, что плакать хочется. Конечно, от смеха.
Перед вами фотографии, наглядно доказывающие, что дачный отдых может быть весьма забавным.
Видео дня. Фантастически дорогие породы собак
Комментарии 1 
Редактор:  Александра Нечаева
Теги:
Безумный мир , Фото
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