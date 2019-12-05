Безумные дачные будни: 6 соток с фантазией

Как говорят, готовь сани летом. А с наступлением зимы, надевая на себя сто одежек, чтобы хорошенько утеплиться, все чаще и чаще начинаешь вспоминать о теплом лете. И уже не кажутся такими изнуряющими жаркие дни, когда ждешь вечера, чтобы насладиться прохладой, не пугают даже комары и мошкара, жужжащие в воздухе. Вспоминаешь об отдыхе.

Для кого-то идеальный отдых — расслабленное времяпрепровождение на каком-нибудь морском побережье, кто-то жить не может без походов и ночевок в палатках, а кому-то по вкусу проводить время на приусадебном участке, выращивая невероятных размеров помидоры и огурцы.

Счастливые обладатели "фазенд", разумеется, находят время не только на дела насущные, но и на полноценный отдых. А еще дачники, как правило, — народ весьма веселый и обладающий богатой фантазией. Порой настолько богатой, что плакать хочется. Конечно, от смеха.

Перед вами фотографии, наглядно доказывающие, что дачный отдых может быть весьма забавным.