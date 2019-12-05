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Безумный мир

Пассажирка поезда сексуально домогалась попутчиков 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Пассажирка поезда сексуально домогалась попутчиков
Фото: Lenta.ru
Пассажирку поезда, путешествующую по Англии, арестовали за сексуальные домогательства и нарушение порядка. Об этом сообщает Mirror.
Как рассказали в транспортной полиции Великобритании, 24-летняя девушка начала приставать к двум мужчинам в ночном поезде, следовавшем из Лондона в небольшой город Питси, графство Эссекс. По словам одного из очевидцев, 49-летнего Джона Мейсона (John Mason), невменяемая попутчица что-то выкрикивала и надоедала всем вокруг.
«Я предложил ей сойти с поезда, но после этого она дважды ударила меня по лицу, а затем принялась бить охранника», — отметил Мейсон, который также снял инцидент на видео и выложил в сеть.
После случившегося женщину арестовали по подозрению в сексуальном домогательстве. Сейчас она находится под стражей, а расследование еще продолжается.
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Теги:
Безумный мир
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