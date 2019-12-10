СМИ: жители Алтая заметили в небе странную вспышку

Жители Алтайского края вечером восьмого декабря наблюдали странную голубую вспышку в небе, сообщает местное издание "Алтайская правда".

Вспышка была кратковременной. Она была настолько яркой, что ее видели жители Бийска, Алейска, Барнаула, Новоалтайска, Первомайского района, сел Советское, Алтайское, Тогул и других населенных пунктов, отмечает издание.

Явление попало на видео.

В конце ноября свидетелями необычной вспышки в небе стали жители Уфы, Кургана, Тольятти, Оренбурга, Ижевска и ряда других городов.

Позднее в ряде СМИ появились предположения, что замеченные вспышки могут быть связаны с запуском межконтинентальной баллистической ракеты комплекса "Тополь", которая стартовала с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области и успешно поразила цель на казахстанском полигоне "Сары-Шаган".