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СМИ: жители Алтая заметили в небе странную вспышку 

РИА Новости + ещё 1 5 часов назад
Жители Алтайского края вечером восьмого декабря наблюдали странную голубую вспышку в небе, сообщает местное издание "Алтайская правда".
Вспышка была кратковременной. Она была настолько яркой, что ее видели жители Бийска, Алейска, Барнаула, Новоалтайска, Первомайского района, сел Советское, Алтайское, Тогул и других населенных пунктов, отмечает издание.
Явление попало на видео.
В конце ноября свидетелями необычной вспышки в небе стали жители Уфы, Кургана, Тольятти, Оренбурга, Ижевска и ряда других городов.
Позднее в ряде СМИ появились предположения, что замеченные вспышки могут быть связаны с запуском межконтинентальной баллистической ракеты комплекса "Тополь", которая стартовала с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области и успешно поразила цель на казахстанском полигоне "Сары-Шаган".
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Теги:
Безумный мир , Видео , Другое , Алтайская правда
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