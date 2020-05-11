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Фотографии собак, испортивших кадр, покорили соцсети 

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Довольно часто домашние питомцы случайно попадают в кадр и портят, казалось бы, идеальное фото. Или не портят?
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Безумный мир , Фото
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