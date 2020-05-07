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Рыболов 30 минут боролся с огромной щукой 

Lenta.ru 14 часов назад
Рыболов 30 минут боролся с огромной щукой
Фото: Lenta.ru
В американском штате Теннесси рыболов поймал огромную щуку-маскинонга. Об этом сообщает WVLT-TV.
Люк Херндон (Luke Herndon) из города Кингспорт рыбачил с каяка на водохранилище Дэви Крокетта. Ему пришлось бороться с щукой около 30 минут, прежде чем ее удалось втащить в лодку.
Длина рыбы составила один метр. Хотя этого недостаточно для того, чтобы побить рекорд штата, Агентство по природным ресурсам Теннесси сочло необходимым поздравить рыболова в Facebook.
Щука-маскинонг обитает в Северной Америке. Представители этого вида достигают 1,8 метра в длину и весят до 32 килограммов. Максимальная продолжительность жизни — 30 лет.
В марте сообщалось, что житель американского штата Миннесота поймал в заледеневшем озере огромную щуку длиной 1,4 метра. Улов едва пролез через узкую прорубь.
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