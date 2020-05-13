Любвеобильный петух заменил куриц тапкой 

На видео попал любвеобильный петух, который из-за эпидемии коронавируса лишился возможности общаться с курицами. Ролик сняла жительница индонезийского острова Ява, она же пояснила, что петух принадлежит соседям, а сама женщина содержит куриц, которые сейчас на карантине. Петух зашел во двор в надежде на свидание, но женщина попыталась отбиться от него обувью. Однако петух решил, что тапка способна заменить возлюбленную.