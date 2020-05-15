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На видео попал взрыв на закрытой АЭС в Германии 

Елена Красовская 1 час назад
На видео попал взрыв двух градирен, принадлежавших атомной станции. Инцидент сняли возле города Филиппсбург в Германии. Станцию останавливали поэтапно, в 2011 и 2019 годах, в рамках программы отказа Германии от ядерной энергетики. Подрыв осуществили сапёры 14 мая. Мероприятие держалось в секрете: руководство города было уверено, что эффектное зрелище привлечёт зрителей, а этого в условия пандемии допускать было нельзя. О сносе градирен жители города узнали позже.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как олень провалился через крышу в дом к индийцам.
Безумный мир , Видео
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