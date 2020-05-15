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Нужны только ножницы: британцы начали делать маски из носков 

Экспресс газета 1 час назад
Правительство Великобритании обратилось к населению с призывом «рассмотреть возможность ношения средств индивидуальной защиты в закрытых общественных местах» (то есть в метро, автобусах и магазинах). При этом на gov.uk говорится:
«Не следует покупать хирургические маски или респираторы. Они являются приоритетными для работников здравоохранения, работающих в среде повышенного риска. Вместо этого рекомендуется делать маски для лица дома, используя шарфы или другие текстильные изделия».
Простые британцы нашли самый простой способ сделать многоразовую маску. Все, что требуется — носок и ножницы. Даже шить ничего не нужно.
Видео о том, как сделать маску из носка, разошлось по соцсетям.
Пользователей Twitter поразила находчивость этой женщины. «Носочная» маска признана самым простым средством индивидуальной защиты из всех, что мы когда-либо видели. А вот в ее эффективности возникли сомнения.
«Рекомендуется несколько слоев», — напомнил один из комментаторов и посоветовал усилить защиту, добавив под носок еще два слоя ткани или фильтр.
В любом случае, при походе в магазин даже один слой ткани на лице — лучше, чем ничего. Многоразовые маски приучают лишний раз не прикасаться к лицу и в какой-то мере помогают защитить лицо от капель влаги, которые образуются при кашле и чихании (однако «работает» это только в комплексе с другими мерами профилактики: избеганием контактов, частым мытьем рук и дезинфекцией предметов).
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Безумный мир , Видео
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