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Фото грустного тюленя из Петербурга превратили в мем 

Стелла Шмель 4 часа назад
На днях сотрудники "Фонда друзей балтийской нерпы" опубликовали фотографию тюленя, который пытался совершить побег из центра реабилитации, но заблудился в многочисленных коридорах приюта для морских млекопитающих и ретироваться не смог. Подробнее — в материале "Рамблера".
В "Фонде друзей балтийской нерпы" рассказали, что один из сотрудников отвлекся и забыл закрыть за собой дверь во время уборки в бассейне. Тюлень решил разведать обстановку, но совершить побег не вышло, в этот момент и был сделан знаменитый снимок. Зверек на изображении выглядит опечаленным.
Соцсети
Фотография моментально разлетелась по Сети и влюбила в себя пользователей со всего мира.
Соцсети
Интернет-пользователи дали волю своей фантазии и решили добавить юмора, подставляя тюленя на различные изображения.
Соцсети
Так получилось уже несколько мемов о грустном тюлене.
Безумный мир , Видео
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