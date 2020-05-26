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В Америке выставили на продажу дом со снежным человеком 

Елизавета Назарова 2 часа назад
В США продают дом со снежным человеком
Фото: zillow.com
В Калифорнии выставили на продажу дом с фотографиями снежного человека. Об этом сообщает Insider.
Особняк расположен в небольшом городке Фелтон, где, по утверждениям, живет снежный человек. Дом площадью 174 квадратных метра оборудован пятью спальнями и тремя санузлами. В некоторых комнатах расположены панорамные окна, а также есть крытая терраса. За все это продавец просит 999 тысяч долларов.
На фотографиях из особняка видно, что в доме проживает снежный человек. Он занимается йогой, читает и готовит.
zillow.com
О том, почему на фотографиях дома появился снежный человек, рассказал риэлтор Даниэль Остер. Таким образом он решил привлечь внимание покупателей. По словам специалиста, покупка дома представляет собой приключение, в котором есть место сюрпризам.
Подобная реклама рассчитана на то, чтобы привлечь внимание покупателей, а также сделать так, чтобы объявление распространилось в Сети.
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