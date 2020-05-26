В США продают дом со снежным человеком

В Калифорнии выставили на продажу дом с фотографиями снежного человека. Об этом сообщает Insider.

Особняк расположен в небольшом городке Фелтон, где, по утверждениям, живет снежный человек. Дом площадью 174 квадратных метра оборудован пятью спальнями и тремя санузлами. В некоторых комнатах расположены панорамные окна, а также есть крытая терраса. За все это продавец просит 999 тысяч долларов.

На фотографиях из особняка видно, что в доме проживает снежный человек. Он занимается йогой, читает и готовит.

zillow.com

О том, почему на фотографиях дома появился снежный человек, рассказал риэлтор Даниэль Остер. Таким образом он решил привлечь внимание покупателей. По словам специалиста, покупка дома представляет собой приключение, в котором есть место сюрпризам.

Подобная реклама рассчитана на то, чтобы привлечь внимание покупателей, а также сделать так, чтобы объявление распространилось в Сети.