Мужчины воплотили сексуальную фантазию и попали в суд

Австралиец нанял двух мужчин, чтобы те воплотили в жизнь его фантазию, однако все пошло не по плану из-за того, что исполнители ошиблись домом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Житель города Гриффит хотел, чтобы его связали в нижнем белье и погладили ручкой швабры, исполнителей он нашел через соцсети. За успешное воплощение сексуальной фантазии он был готов заплатить пять тысяч австралийских долларов (более 230 тысяч рублей).

Путаница возникла из-за того, что заказчик отправил мужчин по своему старому адресу. 14 июля 2019 года исполнители, вооружившись мачете, отправились к австралийцу по его прежнему месту жительства.

Жилец дома заметил свет в гостиной, когда ночью встал в туалет. Он подумал, что пришел его друг, которого тот попросил убраться из жилища. Незнакомцы, однако, выполнять поручение не спешили, а спросили как зовут владельца дома.

Тот тут же очнулся, включил свет и увидел мужчин с мачете в руках. Хозяин назвал им свое имя, которое не совпало с именем заказчика, поэтому исполнители извинились и покинули жилище.

Позже мужчины все же нашли нужный адрес клиента, который попросил их оставить мачете в машине. В скором времени оружие в автомобиле обнаружила полиция.

По решению суда один из вломившихся в дом мужчин был оправдан. Следствие определило это как необычный случай, когда у подсудимого не было намерения запугать хозяина дома. О судьбе его подельника ничего неизвестно.