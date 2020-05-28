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Мужчины исполнили причудливую фантазию и попали в суд 

Мария Сергеева 2 часа назад
Мужчины воплотили сексуальную фантазию и попали в суд
Фото: Charles LeBlanc
Австралиец нанял двух мужчин, чтобы те воплотили в жизнь его фантазию, однако все пошло не по плану из-за того, что исполнители ошиблись домом. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Житель города Гриффит хотел, чтобы его связали в нижнем белье и погладили ручкой швабры, исполнителей он нашел через соцсети. За успешное воплощение сексуальной фантазии он был готов заплатить пять тысяч австралийских долларов (более 230 тысяч рублей).
Путаница возникла из-за того, что заказчик отправил мужчин по своему старому адресу. 14 июля 2019 года исполнители, вооружившись мачете, отправились к австралийцу по его прежнему месту жительства.
Жилец дома заметил свет в гостиной, когда ночью встал в туалет. Он подумал, что пришел его друг, которого тот попросил убраться из жилища. Незнакомцы, однако, выполнять поручение не спешили, а спросили как зовут владельца дома.
Тот тут же очнулся, включил свет и увидел мужчин с мачете в руках. Хозяин назвал им свое имя, которое не совпало с именем заказчика, поэтому исполнители извинились и покинули жилище.
Позже мужчины все же нашли нужный адрес клиента, который попросил их оставить мачете в машине. В скором времени оружие в автомобиле обнаружила полиция.
По решению суда один из вломившихся в дом мужчин был оправдан. Следствие определило это как необычный случай, когда у подсудимого не было намерения запугать хозяина дома. О судьбе его подельника ничего неизвестно.
Ранее "Рамблер" писал о том, что мужчина взлетел в кресле на высоту 5000 метров и выжил.
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Безумный мир
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