Этот год настолько изменил мир, что даже шутки стали другими. Теперь нам смешно от того, насколько сюрреалистично то, что происходит сейчас на планете. Пандемия вируса, природные катаклизмы, теории заговора, погромы, вдруг проснувшиеся вулканы…

Казалось бы, еще совсем недавно все было гораздо проще, а слово "карантин" казался чем-то далеким и очень недолгим. Но вот уже несколько месяцев мир не такой, как прежде.

"Рамблер" отыскал картинки, которые с юмором показывают, как же все-таки кардинально изменился мир. А нам остается только смеяться!