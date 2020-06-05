Рыба-ползун заползла в горло ребенку и застряла

Рыба-ползун заползла в горло таиландскому подростку и застряла в нем.

Инцидент произошел, когда 15-летний Ху и его друзья ловили рыбу. Подросток поймал 10-сантиметрового анабаса и сунул его в рот, чтобы рыба не занимала руки. Но внезапно она скользнула к нему в глотку и застряла, частично загородив дыхательные пути.

Друзья Ху пытались помочь товарищу и вытащить анабаса, но лишь оторвали ему хвост. Тогда им пришлось обратиться к специалисту.

Как отметил отоларинголог Тхоранит Лимпакорнкул, которому удалость извлечь рыбу из мальчика, в случае промедления подростку грозила смерть от асфиксии.

«Это не первый раз, когда мне приходится вытаскивать рыбу изо рта пациента. Поэтому хочу напомнить всем, кто ходит на рыбалку, что рыбу лучше держать не во рту»,

— заключил медик.

Благодаря специальному органу дыхания рыбы-ползуны или анабасы могут прожить на суше от шести до десяти дней. Более того, известны случаи, когда анабасы выбирались на берег и залазили на деревья.