Туриста отправили в тюрьму за съемки порно

Бразильский турист попал в тюрьму в Австралии после того, как снял порно с бойфрендом без его согласия. Он признал вину в совершении преступления и ждет суда, сообщает ABC News.

По данным издания, летом прошлого года бывший бортпроводник авиакомпании Emirates Фабрисио да Силва Клаудино (Fabricio Da Silva Claudino) отправился отдыхать в Австралию, где у него был любовник — мужчины познакомились в Бразилии и решили продолжить свои отношения в Сиднее.

Там турист и снял на камеру iPhone интимные отношения со своим партнером, не предупредив его об этом, а затем выложил запись на платформу OnlyFans, проанонсировав ролик в социальных сетях.

«Видео скоро появится — оставайтесь с нами», — написал да Сильва Клаудино, разместив снимок со своим теперь уже бывшим партнером с пляжа Ипанема в Рио-де-Жанейро и добавив смайлы в виде персиков и баклажанов, которые суд счел «несущими сексуальный подтекст».

Кроме того, бразилец загрузил изображения с гениталиями партнера в другой аккаунт, который продвигал десяткам тысяч подписчиков в Twitter и Instagram.

В результате мужчина был арестован и пять месяцев провел в тюремной камере. Бывший бортпроводник признал вину в 11 обвинениях в получении и распространении изображений партнера без предварительного получения согласия, а также в 15 обвинениях, связанным с непристойным поведением во время освобождения под залог осенью и зимой.

Как установил суд, в это время турист снимал себя обнаженным на балконе своей квартиры на Чалмерс-Стрит на фоне Сиднейской средней школы и возле парка принца Альфреда рядом с Центральным вокзалом.

Ожидается, что приговор бразильцу вынесут в июле, вероятнее всего, он будет депортирован для отбытия наказания на родине.

Ранее, в мае, сообщалось, что туриста из Нью-Йорка арестовали за публикацию в Instagram фотографий с пляжа на Гавайях. Мужчину обвинили в нарушении правил карантина.