Вакансию бармена от центра толерантности объяснили

Еврейский музей и центр толерантности объяснил размещение вакансии бармена «со славянской внешностью». Об этом изданию The Insider рассказала пиар-директор центра Нина Дымшиц.

Дымшиц предположила, что ситуацию можно объяснить недопониманием или самодеятельностью.

«Я не думаю, что это чья-то шутка, это просто ошибка субподрядчика», — пояснила она.

По словам пиар-директора, сам музей никогда бы не разместил подобного объявления. Она отметила, что в центре работают представители многих национальностей. «Еще, например, существует миф, что у нас только евреи работают, но это тоже неправда», — добавила Дымшиц.

Вакансия бармена была размещена на портале Restojob, однако позже ее удалили. В ней отмечалось, что для работы подойдут только люди славянской внешности и с гражданством России.