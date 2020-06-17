Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Самые уродливые баннеры с поздравлениями

Стелла Шмель
9 часов назад
Комментарии6
Еще 10 лет назад арендовать рекламный баннер, чтобы разместить на нем поздравление для близкого человека, казалось идеей высшей оригинальности. Но сегодня все изменилось: нанести крупным планом фотографию родного и написать рядом напутственные слова,украсив все это дешевым третьесортным дизайном, теперь кажется скорее проявлением дурновкусия, чем внимательности.
Интересно, а с любимой согласовывали данную фотографию?
1/8 Интересно, а с любимой согласовывали данную фотографию?
Фото: Соцсети
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Спутник этой женщины не хило провинился. Теперь же об этом знает весь город!
2/8 Спутник этой женщины не хило провинился. Теперь же об этом знает весь город!
Фото: Соцсети
Сомнительная рифма, да и ошибки в тексте.
3/8 Сомнительная рифма, да и ошибки в тексте.
Фото: Соцсети
Комарик.
4/8 Комарик.
Фото: Соцсети
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Любопытно, а автомобиль в реальности тоже был подарен?
5/8 Любопытно, а автомобиль в реальности тоже был подарен?
Фото: Соцсети
Напоминает упражнения на визуализацию. Где бы вы хотели сейчас оказаться?
6/8 Напоминает упражнения на визуализацию. Где бы вы хотели сейчас оказаться?
Фото: Соцсети
Живописное местечко выбрал автор этого шедевра.
7/8 Живописное местечко выбрал автор этого шедевра.
Фото: Соцсети
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Немногословно, зато очень емко.
8/8 Немногословно, зато очень емко.
Фото: Соцсети
Тем не менее, такой способ поздравить со свадьбой или днем рождения, а также принести извинения или признаться в любви, все еще пользуется спросом у наших соотечественников.
В галерее "Рамблера" - примеры неказистых, безвкусных и попросту уродливых поздравительных баннеров.
Комментарии6
Безумный мир,Фото
Главное сейчас
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress