Самые уродливые баннеры с поздравлениями

Еще 10 лет назад арендовать рекламный баннер, чтобы разместить на нем поздравление для близкого человека, казалось идеей высшей оригинальности. Но сегодня все изменилось: нанести крупным планом фотографию родного и написать рядом напутственные слова,украсив все это дешевым третьесортным дизайном, теперь кажется скорее проявлением дурновкусия, чем внимательности.