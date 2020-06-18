Квартиру французской студентки «захватила» картошка 

Французская студентка, которая оставила свою квартиру в коммуне Кане на три месяца, вернувшись в жильё обнаружила, что его "захватила" картошка. Оставленное в помещении растение проросло и даже повредило мебель, сообщила француженка.

"Я чуть не получила сердечный приступ", — написала студентка на своей странице в Twitter, комментируя десятки картофельных "щупалец", которые разрослись по всей комнате из-за того, что мешок с растениями, оказавшись без присмотра в тёплой квартире, дал ростки.

Как видно по фотографиям, опубликованным студенткой на своей странице в сервисе микроблогов, картофель пророс не только в свободное пространство, но и даже смог пробиться сквозь клей, который крепит полку к стенам квартиры.