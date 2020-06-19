Теперь, когда интернет стал доступен простым людям, делать покупки гораздо проще. Достаточно пошевелить мышкой, пару раз кликнуть, и вот вы уже что-то купили. Получить свою покупку еще проще: вы просто сидите дома и ждете доставку. Что тут может пойти не так?

На самом деле много чего. Вы только посмотрите на эти эпические, невероятные промахи службы доставки, и поймете, что мы имеем в виду. Иногда проще самому забрать свой заказ, чем потом разбираться с возвратом и требовать компенсацию за испорченное имущество. Надеемся, что почтальон или курьер не поступит с вами так, как с этими людьми.