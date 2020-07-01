Какие только вещи не попадают в фокус камеры. Некоторые предполагают, что именно техника позволила нам немного раскрыть доселе неизведанный мистический мир. "Рамблер" собрал подборку, доказывающую, что вокруг нас находится множество вещей, которые мы вполне можем не заметить, а вот камера видит все.

Раньше с появлением фотоаппаратов бесчисленное количество любителей уверяли общественность, что им удалось сфотографировать настоящее привидение. Одни снимки впечатляли и заставляли искать разгадку, другие же не привлекали особого внимания, так как публика могла объяснить некоторые явления движением камеры во время шестисекундной экспозиции.

В настоящее время нам также приходится сталкиваться с призраками на изображениях, сделанных на цифровые фотоаппараты. Наши телефоны делают снимок постепенно, как сканер считывает информацию со страницы. В результате фокусировки, так называемого "сглаживания изображения" движущиеся предметы в кадре могут искажаться.

Кроме того, широко известны возможности компьютерной манипуляции с изображениями, из-за чего людей, которые продолжают верить в духов становится все меньше и меньше. Согласно британскому опросу, проведенному в 2014 году, 39% граждан верят в привидения. Впрочем, не стоит забывать о том, что вокруг нас находится довольно много неизведанного, которое находит различные проявления в нашей жизни.