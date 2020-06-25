Карантинный юмор россиян рвет соцсети 

Социальные сети быстрее всего реагируют на любые изменения в жизни страны и смену настроения в обществе. Это можно заметить и по популярным публикациям с серьезным посылом, и по юмористическим картинкам, которые все передают от одного к другому.

При этом, если в марте все шутили над посылками с китайских сайтов, которые было страшно забирать с почты из-за коронавируса, то сейчас мир постепенно снимает карантинные ограничения, а значит и шутки в Сети поменялись.

"Рамблер" отыскал самые свежие и популярные картинки-мемы из рунета.