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Карантинный юмор россиян рвет соцсети 

Диана Товсепова 3 часа назад
Социальные сети быстрее всего реагируют на любые изменения в жизни страны и смену настроения в обществе. Это можно заметить и по популярным публикациям с серьезным посылом, и по юмористическим картинкам, которые все передают от одного к другому.
При этом, если в марте все шутили над посылками с китайских сайтов, которые было страшно забирать с почты из-за коронавируса, то сейчас мир постепенно снимает карантинные ограничения, а значит и шутки в Сети поменялись.
"Рамблер" отыскал самые свежие и популярные картинки-мемы из рунета.
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Безумный мир , Фото
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