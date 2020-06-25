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Раскрыт секрет фотографии лох-несского чудовища 

Lenta.ru 3 часа назад
Раскрыт секрет фотографии лох-несского чудовища
Фото: Страница Steve Carrington в Facebook
Раскрыт секрет фотографии лох-несского чудовища, опубликованной британцем Стивом Чаллисом. Она оказалась поддельной, пишет сайт Science Alert.
Пользователи Twitter обратили внимание, что узор на спине существа совпадает с узором на спине огромного сома, которого поймали два года назад в итальянской реке По. Вес рыбы составлял 130 килограммов, а длина — 268 сантиметров.
Страница Steve Carrington в Facebook
Поскольку расположение пятен у каждой особи уникально, их можно использовать для идентификации сомов, подобно отпечаткам пальцев у людей. Совпадение может свидетельствовать о том, что для изготовления поддельного снимка использовались изображения рыбы из реки По.
Lenta.ru
Ранее сообщалось, что житель британского Саутгемптона Стив Чаллис опубликовал фотографию существа из озера Лох-Несс, якобы сделанную им в 2019 году. Он утверждал, что снимал противоположный берег, когда обратил внимание на рябь в воде, а затем увидел чудовище, на мгновение показавшееся из воды.
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Безумный мир , Lenta.ru
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