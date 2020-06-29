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Мужчина случайно купил 28 машин и запаниковал 

Анастасия Иванова 1 час назад
Мужчина случайно купил 28 машин и запаниковал
Фото: depositphotos.com
Мужчина из Германии случайно заказал 28 автомобилей Tesla Model 3. Их стоимость составила 1,4 миллиона евро. Об этом рассказал на портале Reddit сын мужчины.
Вместо старого автомобиля Ford Kuga он захотел приобрести электромобиль Tesla Model 3. Мужчина решил оформить заказ на сайте производителя, но кнопка подтверждения покупки не сработала. Он нажимал на нее на протяжении двух часов. В итоге, на сайте открылась страница с сообщением, что скоро ему привезут 28 автомобилей. От этой новости мужчина запаниковал.
За оформление заказа компания списывает невозвратный платеж размером в сто евро. Мужчине пришлось бы заплатить 2,8 тысячи евро за ошибку. Однако Tesla вошла в его положение и предложила заново оформить заказ на машину.
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