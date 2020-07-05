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Красиво жить не запретишь: фотографии лучших людских инноваций 

Мария Сергеева 4 часа назад
В случае, если у вас возникла какая-то проблема или же присутствует необходимость сделать свое существование более комфортным, вы всегда можете положиться на нескончаемое воображение людей, которое как и всегда не перестает удивлять. Самые забавные фотографии воплощений чужой фантазии — в фотогалерее "Рамблера".
На что только не пойдет человек ради обустройства пространства, в котором он обитает, с наибольшим удобством для самого себя. Так поступили и герои данной подборки, которые не постеснялись использовать диваны по назначению, однако не в "четырех стенах". Не работают фары — не беда. Почему бы не заменить их люстрами? А туалет-кресло вообще представляется пределом мечтаний для некоторых людей, успевших облюбовать мини-комнатку под уютный кабинет. У героя, вполне возможно, еще и плазма висит на стене. Или же она все-таки перекочевала на седьмую фотографию…
В любом случае, люди и дальше будут создавать шедевры гедонистического искусства, а мы продолжим публиковать самые лучшие экземпляры продуктов творческой деятельности.
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Безумный мир , Фото
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