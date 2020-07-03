Рыбак поймал 90-килограммовую щуку сломанной удочкой 

Рыбак-американец из Техаса поймал 90-килограммовую аллигаторовую щуку. Так, Джесси Гонсалес с отцом выловил рыбу в реке Рио-Гранде.

Jesse Gonzalez

"Поймал этого монстра, пока рыбачил с отцом, — написал он на своей странице в соцсетях. — Рыба сражалась, как дьявол, и даже сломала мою удочку", — такой пост она оставил в соцсетях.

Рыба оказалась длиной около двух метров и весом больше 90 килограммов. Гонсалес рассказал, что очень гордится уловом, и радуется, что поймал рыбу вместе отцом, который с детства учил его рыбалке.

Аллигаторовая щука или миссисипский панцирник считается одной из самых крупных пресноводных рыб. Длина таких рыб достиает трех метров, а вес может превысить 130 килограммов.