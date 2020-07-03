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Рыбак поймал 90-килограммовую щуку сломанной удочкой 

Диана Товсепова 8 часов назад
Рыбак поймал 90-килограммовую щуку сломанной удочкой
Фото: Jesse Gonzalez
Рыбак-американец из Техаса поймал 90-килограммовую аллигаторовую щуку. Так, Джесси Гонсалес с отцом выловил рыбу в реке Рио-Гранде.
Jesse Gonzalez
"Поймал этого монстра, пока рыбачил с отцом, — написал он на своей странице в соцсетях. — Рыба сражалась, как дьявол, и даже сломала мою удочку", — такой пост она оставил в соцсетях.
Рыба оказалась длиной около двух метров и весом больше 90 килограммов. Гонсалес рассказал, что очень гордится уловом, и радуется, что поймал рыбу вместе отцом, который с детства учил его рыбалке.
Аллигаторовая щука или миссисипский панцирник считается одной из самых крупных пресноводных рыб. Длина таких рыб достиает трех метров, а вес может превысить 130 килограммов.
Ранее "Рамблер" сообщал, как трое рыбаков выловили огромного сома.
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