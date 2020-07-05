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Старушка случайно приготовила картошку на смазке вместо масла и умерла 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Старушка умерла, перепутав масло со смазкой
Фото: Lenta.ru
Жительница английского города Дерби, графство Дербишир, случайно пожарила картошку в смазке вместо масла и погибла от отравления дымом. Об этом сообщает издание Derby Telegraph.
В начале марта 2020 года 74-летняя Кэрол Олдфилд (Carol Oldfield) перепутала бутылки и приправила порезанный соломкой картофель смазкой три в одном для защиты металла от коррозии, ржавчины и скрипа вместо масла.
Старушка поставила блюдо готовиться, а сама ушла в другую комнату и легла отдохнуть. Спустя два часа, когда она проснулась, весь дом был заполнен белым дымом. Он был настолько густым, что Олдфилд не смогла отыскать выход и вызвала пожарных
Прибывшим на место спасателям удалось вытащить Олдфилд из здания и доставить ее в больницу. Однако пожилая британка вдохнула слишком много токсичного дыма, вскоре у нее развился кашель и пневмония. Она скончалась спустя несколько дней, несмотря на все усилия врачей.
Посмертное вскрытие показало, что у Олдфид были начальные признаки деменции.
Коронер Эмма Серрано (Emma Serrano) на заседании комиссии по расследованию смерти британки, прошедшем в начале июля, заявила, что считает произошедшее несчастным случаем. Она отметила, что нет никаких признаков, что покойная хотела таким образом свести счеты с жизнью.
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Безумный мир , Другое
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