Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщина не знала о беременности и внезапно родила во время экзорцизма 

Lenta.ru 22 часа назад
Женщина внезапно родила во время экзорцизма
Фото: @LNdlungwane
Не знавшая о беременности жительница Южно-Африканской Республики внезапно родила во время экзорцизма. Об этом сообщает издание Pulse.
В четверг, 9 июля, пользовательница Twitter рассказала о подруге, которая обнаружила, что она на седьмом месяце беременности лишь после того, как у нее начались колики. До того женщина не замечала никаких симптомов. Пользовательница Twitter пояснила, что это оказалась так называемая «скрытая беременность».
В комментариях к посту другая жительница ЮАР упомянула, что также узнала о своей беременности непосредственно перед родами. По ее словам, это произошло, когда она делала генеральную уборку вместе со своей матерью. Женщина утверждает, что неожиданно почувствовала легкую боль. Она решила, что сейчас у нее начнутся месячные, но боль продолжала усиливаться.
По инициативе матери женщину отвели к пастору для изгнания злых духов. Боль не утихала, затем начались роды. Ребенок появился на свет в разгар экзорцизма. Лишь после этого роженицу и младенца отвезли в больницу.
Ранее сообщалось, что жительница американского города Де-Мойн, штат Айова, не замечала, что ждет ребенка, пока не начались роды. Недомогание она списывала на больную спину.
Видео дня. Предсказания на будущее, в которые верится с трудом
Последние новости
Россия и Белоруссия восстановят транспортное сообщение Россия и Белоруссия восстановят транспортное сообщение Байден задумал потратить на экологию семь годовых бюджетов России Байден задумал потратить на экологию семь годовых бюджетов России Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала
Комментарии
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие иностранные языки русским сложнее всего выучить
Какие иностранные языки русским сложнее всего выучить
Археологические находки, поразившие историков
Археологические находки, поразившие историков
Не повезло: в этих фото слишком много боли
Не повезло: в этих фото слишком много боли
Видео
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
00:31
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
Истории
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Археологические находки, поразившие историков
13:10
Археологические находки, поразившие историков
Вещи Истории
Что будет с шаром, упавшим в Марианскую бездну
09:03
Что будет с шаром, упавшим в Марианскую бездну
Безумный мир
Темные секреты, которые тщательно охраняет мафия
09:19
Темные секреты, которые тщательно охраняет мафия
Люди
Почему турки запрещают искать Ноев ковчег на Арарате
04:16
Почему турки запрещают искать Ноев ковчег на Арарате
Истории
Почему акулы боятся дельфинов
10:10
Почему акулы боятся дельфинов
Безумный мир
Любвеобильные коровы зацеловали гуляющего пса
03:08
Любвеобильные коровы зацеловали гуляющего пса
Безумный мир
Принц Чарльз довел охранника до обморока
00:32
Принц Чарльз довел охранника до обморока
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение