Кот вернулся домой с угрожающей запиской 

В городе Бридгенд, Уэльс, кот по кличке Гэндальф (Gandalf) вернулся домой с угрожающей запиской, прикрепленной к его ошейнику. Об этом сообщает местный новостной портал WalesOnline.

Четырехлетний Гэндальф — смесь бенгала и русской голубой кошки — ушел из дома 10 июля. Позже тем же днем питомец вернулся к хозяину Крису со злобным письмом: «Держите, пожалуйста, вашего кота дома. Почти каждый день он заходит в мой дом, крадет со стола еду, царапает диван и разбрасывает блох. Я не могу оставить окна открытыми. Честно говоря, мне это уже надоело. Если я еще раз увижу вашего кота в моем доме, я обещаю, что отвезу его куда-нибудь далеко. Спасибо!».

В заключение автор записки пристыдил соседей: «Еще ваш кот остается у меня по ночам и спит на кухне. Кормите его получше».

Владелец Гэндальфа Крис был шокирован злобным сообщением незнакомца. «Мы старательно ухаживаем за котом; он всегда сыт и уж точно не блохастый. У него спокойный характер: мы с девушкой никогда не замечали, чтобы он царапал нашу мебель», — подчеркнул он. После получения записки питомца проверили у ветеринара. «Никаких паразитов у него не нашли», — уточнил Крис.

Теперь Гэндальф не покидает дом. «Мы слишком напуганы, чтобы выпустить его на улице. Летом он любит гулять, поэтому он просится выйти, но теперь ему нельзя, — отметил Крис. — Мы бы хотели пообщаться с автором записки, чтобы решить проблему, но он не оставил свои контакты».

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