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Кот вернулся домой с угрожающей запиской 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Кот вернулся домой с угрожающей запиской
Фото: Фото: из архива владельцев
В городе Бридгенд, Уэльс, кот по кличке Гэндальф (Gandalf) вернулся домой с угрожающей запиской, прикрепленной к его ошейнику. Об этом сообщает местный новостной портал WalesOnline.
Четырехлетний Гэндальф — смесь бенгала и русской голубой кошки — ушел из дома 10 июля. Позже тем же днем питомец вернулся к хозяину Крису со злобным письмом: «Держите, пожалуйста, вашего кота дома. Почти каждый день он заходит в мой дом, крадет со стола еду, царапает диван и разбрасывает блох. Я не могу оставить окна открытыми. Честно говоря, мне это уже надоело. Если я еще раз увижу вашего кота в моем доме, я обещаю, что отвезу его куда-нибудь далеко. Спасибо!».
В заключение автор записки пристыдил соседей: «Еще ваш кот остается у меня по ночам и спит на кухне. Кормите его получше».
Владелец Гэндальфа Крис был шокирован злобным сообщением незнакомца. «Мы старательно ухаживаем за котом; он всегда сыт и уж точно не блохастый. У него спокойный характер: мы с девушкой никогда не замечали, чтобы он царапал нашу мебель», — подчеркнул он. После получения записки питомца проверили у ветеринара. «Никаких паразитов у него не нашли», — уточнил Крис.
Теперь Гэндальф не покидает дом. «Мы слишком напуганы, чтобы выпустить его на улице. Летом он любит гулять, поэтому он просится выйти, но теперь ему нельзя, — отметил Крис. — Мы бы хотели пообщаться с автором записки, чтобы решить проблему, но он не оставил свои контакты».
В июле стало известно, что в английской деревне Апчерч, графство Кент, хозяин бросил на улице черного лабрадора-ретривера и написал бездушную записку. Престарелая собака была привязана к воротам отеля для животных Jasmil Kennels. Муниципальный совет Суэйла занимается поисками хозяина лабрадора.
Ранее сообщалось о жителе Малайзии, который спас от гибели на оживленной трассе небольшую собаку породы голдендудль по имени Сигги. На ее ошейнике была привязана записка, оставленная прошлым хозяином. Письмо настолько растрогало мужчину, что он расплакался.
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