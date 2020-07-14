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Неудачник по жизни: от этих снимков становится больно 

Диана Товсепова 9 часов назад
Кажется, что мы сами творим своим судьбу, но только вот одно не правильное движение или же просто неудача может перевернуть с ног на голову весь день.
Говорят, что в такие ситуации попадают только редкие неудачники, но на самом деле тотальный провал может случиться с каждым. Интересно, что люди умудряются в такие моменты еще и сделать фото-доказательство.
"Рамблер" отыскал на просторах Сети фото, от которых становится больно. Чтобы понять, как выглядит неудачный день, достаточно взглянуть на эти снимки.
Видео дня. Предсказания на будущее, в которые верится с трудом
Безумный мир , Фото
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