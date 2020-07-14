Кажется, что мы сами творим своим судьбу, но только вот одно не правильное движение или же просто неудача может перевернуть с ног на голову весь день.

Говорят, что в такие ситуации попадают только редкие неудачники, но на самом деле тотальный провал может случиться с каждым. Интересно, что люди умудряются в такие моменты еще и сделать фото-доказательство.

"Рамблер" отыскал на просторах Сети фото, от которых становится больно. Чтобы понять, как выглядит неудачный день, достаточно взглянуть на эти снимки.