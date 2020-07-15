Девушка лишилась работы и ушла в порно

Пользовательница Reddit lucylyrica37 рассказала, что из-за коронавируса лишилась работы и была вынуждена уйти в порно. Теперь, по словам девушки, она зарабатывает даже больше, чем прежде.

Девушку уволили из компании, которая выращивала марихуану в медицинских целях, в январе. Из-за этого она зарегистрировалась на сайте OnlyFans, где можно выкладывать откровенные видео и фотографии и распространять их по подписке. Это решение сделало ее богаче: теперь девушка получает от трех до шести тысяч долларов в месяц, работая из дома.

Lucylyrica37 подчеркнула, что продолжит заниматься вебкам-моделлингом, однако заметила, что не планирует делать это всю жизнь. При этом девушка заверила, что у нее есть план. Также она рассказала, что на OnlyFans успешной может стать модель любого телосложения, цвета кожи, пола.

Автор поста также поведала, что сейчас она замужем за парнем, с которым встретилась еще в школе, и он полностью поддерживает ее в этом начинании. Она отметила, что супруг даже помогает ей с организацией съемок.

В июне ушедшая в порно актриса Мейтленд Уорд (Maitland Ward) раскрыла размер заработка во время карантина. К середине апреля у нее набралось уже более 15 тысяч подписчиков на OnlyFans, и каждый платит ей по 7,99 доллара в месяц. Таким образом Уорд зарабатывает около 120 тысяч долларов в месяц (около 8,5 миллиона рублей по текущему курсу).