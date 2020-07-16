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Россиянин на глазах у людей искупал своего питона в озере 

Анастасия Иванова 4 часа назад
В Екатеринбурге в озере Шарташ мужчина искупал своего домашнего питона Игоря в озере. Об этом сообщает E1.ru На видео можно увидеть, как мужчина придерживает змею двумя руками и дает ей окунуться. После этого россиянин закинул питона себе на плечи, чтобы унести. Однако Игорь вновь захотел окунуться.
В воде и на берегу в это время находились несколько человек, которые, на удивление, спокойно отнеслись к происходящему. Некоторые из них даже успели запечатлеть купание питона на свои мобильные телефоны.
Издание также сообщает, что в июне из квартиры в Екатеринбурге сбежала другая змея по кличке Игорь.
Ранее «Рамблер» писал о том, что поймана рыба с человеческими губами.
Безумный мир
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