В Екатеринбурге в озере Шарташ мужчина искупал своего домашнего питона Игоря в озере. Об этом сообщает E1.ru На видео можно увидеть, как мужчина придерживает змею двумя руками и дает ей окунуться. После этого россиянин закинул питона себе на плечи, чтобы унести. Однако Игорь вновь захотел окунуться.

В воде и на берегу в это время находились несколько человек, которые, на удивление, спокойно отнеслись к происходящему. Некоторые из них даже успели запечатлеть купание питона на свои мобильные телефоны.

Издание также сообщает, что в июне из квартиры в Екатеринбурге сбежала другая змея по кличке Игорь.