Оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети

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Индийский фотограф дикой природы Сарош Лодхи сделал необычный снимок двух зебр, который озадачил пользователей Сети. Лодхи опубликовал фото в своем Twitter, подписав его:

"Какая зебра спереди? Левая или правая?".

twitter.com/saroshlodhi/

Публикация тут же вызвала споры среди пользователей, однако большинство комментаторов сошлись во мнении, что спереди на снимке левая зебра.

"Правая стоит сзади и идет в противоположную сторону, а левая — спереди и смотрит в камеру",

— подчеркнул @DMRC181.

"Левая. Посмотрите на складки на шее и уши",

— обратила внимание @Macgyrl64.

"Это должна быть зебра слева. Иначе тень от головы правой зебры упала бы на тело левой",

— заявил @SpeedySam143.

Однако другие пользователи решили, что спереди все-таки стоит правая зебра:

"Очень трудно, но положение ушей — это ключ к разгадке. Думаю, это правая",

— предположил @AndrsValero8.

"Правая, просто посмотрите на тень",

— добавил @mars_atk.