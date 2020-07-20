Оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети

Индийский фотограф дикой природы Сарош Лодхи сделал необычный снимок двух зебр, который озадачил пользователей Сети. Лодхи опубликовал фото в своем Twitter, подписав его:
"Какая зебра спереди? Левая или правая?".
twitter.com/saroshlodhi/
Публикация тут же вызвала споры среди пользователей, однако большинство комментаторов сошлись во мнении, что спереди на снимке левая зебра.
"Правая стоит сзади и идет в противоположную сторону, а левая — спереди и смотрит в камеру",
— подчеркнул @DMRC181.
"Левая. Посмотрите на складки на шее и уши",
— обратила внимание @Macgyrl64.
"Это должна быть зебра слева. Иначе тень от головы правой зебры упала бы на тело левой",
— заявил @SpeedySam143.
Однако другие пользователи решили, что спереди все-таки стоит правая зебра:
"Очень трудно, но положение ушей — это ключ к разгадке. Думаю, это правая",
— предположил @AndrsValero8.
"Правая, просто посмотрите на тень",
— добавил @mars_atk.