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Пользователи Сети начали искать у себя «секретную» мышцу 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Пользователи Сети ищут у себя «секретную» мышцу
Фото: depositphotos.com
Пользовательница Twitter с ником @kr0mesha предложила отыскать на теле «секретную» мышцу. Как оказалось, речь шла о рудиментарной длинной ладонной мышце.
Девушка рассказала, какие действия предпринять, чтобы ее обнаружить. По ее словам, для этого необходимо согнуть кисть, соединив при этом большой палец и мизинец.
@kr0mesha
Юзеры активно стали искать «секретную» мышцу и делиться снимками результатов. Многим ее удалось найти.
Оказалось, что рудиментарная длинная ладонная мышца присутствует далеко не у всех. Но, по мнению автора поста, все дело в невнимательности пользователей Сети — они просто-напросто неправильно сгибают руку.
Ранее «Рамблер» рассказал о том, что пользователей Сети озадачила оптическая иллюзия.
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