Пользователи Сети ищут у себя «секретную» мышцу

Пользовательница Twitter с ником @kr0mesha предложила отыскать на теле «секретную» мышцу. Как оказалось, речь шла о рудиментарной длинной ладонной мышце.

Девушка рассказала, какие действия предпринять, чтобы ее обнаружить. По ее словам, для этого необходимо согнуть кисть, соединив при этом большой палец и мизинец.

@kr0mesha

Юзеры активно стали искать «секретную» мышцу и делиться снимками результатов. Многим ее удалось найти.

Оказалось, что рудиментарная длинная ладонная мышца присутствует далеко не у всех. Но, по мнению автора поста, все дело в невнимательности пользователей Сети — они просто-напросто неправильно сгибают руку.