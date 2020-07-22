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На видео попал котенок, ограбивший бар в Анапе 

Елена Красовская 1 час назад
На видео попал котёнок, который ограбил бар в Анапе. Установленная в зале камера запечатлела, как пушистый воришка стянул пачку денег и направился с ней к выходу. Тут его случайно встретил сотрудник заведения и отобрал деньги. Но как только в бар зашли клиенты и работник занялся их обслуживанием, котёнок повторил попытку, и на этот раз умудрился скрыться с пачкой купюр. Правда, надёжно спрятаться у него не получилось: благодаря всё той же камере работники выяснили, что котик с добычей укрывается под столом.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что на видео сняли смерч, разнёсший сочинский пляж.
Безумный мир , Видео
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