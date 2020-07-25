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Мужчина нашел 200-летнюю бутылку с человеческими зубами и волосами 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Мужчина обнаружил бутылку с человеческими зубами
Фото: Shane Mears
52-летний Шейн Мирс из Нового Орлеана просто обожает археологию и постоянно устраивает раскопки. О своих трофеях он с гордостью пишет на личной странице в Фейсбуке.
Иногда ему попадаются пряжки ремней или пули времён Гражданской войны. Но последняя находка повергла друзей и подписчиков Шейна в шок. "Рамблер" выяснил, что же откопал мужчина.
Shane Mears
Во время очередных раскопок Шейн обнаружил старую бутылку. Сперва мужчина не удивился, ведь бутылки частенько попадались ему в ходе работы. Но эта находка была совсем другой: внутри нее хранились человеческие зубы, волосы и жук-рогач, залитые странной желтой жидкостью.
Shane Mears
Мужчина подумал, что это оберег. Согласно рассказам, в давние времена местные жители верили в "ведьмины бутылки", которые охраняли дом от злых намерений. Самодельные обереги необходимо было закопать возле дома, опустить в проточную воду или замуровать в стене. По преданию, бутылку открывать нельзя, иначе зло вырвется наружу.
Подписчики начали умолять Шейна вернуть бутылку обратно, а то мало ли.
"Это круто, приятель, но закопай её обратно! Год и так отвратительный, не нужно добавлять к нему древние проклятия!"
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Безумный мир
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