Мужчина обнаружил бутылку с человеческими зубами

52-летний Шейн Мирс из Нового Орлеана просто обожает археологию и постоянно устраивает раскопки. О своих трофеях он с гордостью пишет на личной странице в Фейсбуке.

Иногда ему попадаются пряжки ремней или пули времён Гражданской войны. Но последняя находка повергла друзей и подписчиков Шейна в шок. "Рамблер" выяснил, что же откопал мужчина.

Shane Mears

Во время очередных раскопок Шейн обнаружил старую бутылку. Сперва мужчина не удивился, ведь бутылки частенько попадались ему в ходе работы. Но эта находка была совсем другой: внутри нее хранились человеческие зубы, волосы и жук-рогач, залитые странной желтой жидкостью.

Shane Mears

Мужчина подумал, что это оберег. Согласно рассказам, в давние времена местные жители верили в "ведьмины бутылки", которые охраняли дом от злых намерений. Самодельные обереги необходимо было закопать возле дома, опустить в проточную воду или замуровать в стене. По преданию, бутылку открывать нельзя, иначе зло вырвется наружу.

Подписчики начали умолять Шейна вернуть бутылку обратно, а то мало ли.