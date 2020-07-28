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Голодный лебедь стянул с девушки купальник 

Елена Красовская 4 часа назад
На видео попал курьёз, случившейся с туристкой, которая отдыхала в Краснодарском крае. Девушка зашла в воду, а чуть позже к ней подплыл лебедь. Туристка решила прикормить птицу и дала ему несколько кусков хлеба. Но на этом лебедь не остановился. Он подобрался к девушке и схватил клювом поддерживающую нижнюю часть бикини верёвку. Из-за этого деликатная деталь гардероба начала спадать, так что девушка была вынуждена присесть в воду.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что легендарный рок-музыкант раскрыл секрет создания хитов.
Безумный мир , Видео , Люди
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