Голодный лебедь стянул с девушки купальник 

На видео попал курьёз, случившейся с туристкой, которая отдыхала в Краснодарском крае. Девушка зашла в воду, а чуть позже к ней подплыл лебедь. Туристка решила прикормить птицу и дала ему несколько кусков хлеба. Но на этом лебедь не остановился. Он подобрался к девушке и схватил клювом поддерживающую нижнюю часть бикини верёвку. Из-за этого деликатная деталь гардероба начала спадать, так что девушка была вынуждена присесть в воду.